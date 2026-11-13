Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından 1925'te yapılan ve 1926'da Kars'a gönderilen Atatürk büstü, 1960'lı yıllarda sergiden kaldırıldıktan sonra uzun süre kayıp kaldı. Yapılan araştırmalarla bir okulun deposunda bulunan tarihi eser, 2025 yılında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde se... Daha Fazla Göster

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından 1925'te yapılan ve 1926'da Kars'a gönderilen Atatürk büstü, 1960'lı yıllarda sergiden kaldırıldıktan sonra uzun süre kayıp kaldı. Yapılan araştırmalarla bir okulun deposunda bulunan tarihi eser, 2025 yılında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı (AA) Daha Az Göster