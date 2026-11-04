Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonla çarpıştı, 2 çocuk öldü, araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

        Kamyonla çarpıştı, 2 çocuk öldü, araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Feci kazada ise hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kamyonla çarpıştı, 2 çocuk öldü, araçtan 12 kişi çıktı!

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre feci kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi.

        Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

        REKLAM

        Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Diyarbakır
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş