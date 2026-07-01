Kastamonu'da bir araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Kastamonu'da katıldıkları düğünden dönüşte yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde katıldıkları düğünden dönüşte yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki, davulcu Cihan Taş (27) ve köçek İsmail Ersoy (43) hayatını kaybetti.
100 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI
DHA'daki habere göre kaza; dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Cihan Taş’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.İsmail Ersoy
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Kaza sabah saatlerinde fark edilirken, ihbar üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobildeki Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cansız bedenlerine ulaşıldı.Cihan Taş
Bölgede 'Köçek İsmail' lakabıyla tanınan İsmail Ersoy ve davulcu Cihan Taş'ın köydeki bir düğünden döndüğü belirtildi. Cenazeler, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.