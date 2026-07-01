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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis soruşturması: Gözaltı sayısı 118'e yükseldi

        Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis soruşturması: Gözaltı sayısı 118'e yükseldi

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 118'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Bahis soruşturmasında gözaltı 118 oldu
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        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 118 oldu.

        13 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

        AA'da habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı.

        Gözaltına alınanların sayısı 118'e yükseldi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Ne olmuştu?

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

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