Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 araçta yaklaşık 8 milyon 20 bin TL değerinde çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, ünlü markalara ait 830 adet sahte ve taklit kartlık ile cüzdan ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 870 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin 260 paket kaçak sigara ve 53 adet elektronik sigara bulundu.

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Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 20 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.