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        Haberler Gündem Güncel Kurtulmuş: Yasa çalışmalarının sonuna gelindi

        Kurtulmuş: Yasa çalışmalarının sonuna gelindi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hedefimiz terörsüz Türkiye'dir. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Ortaya konulacak yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak. Yasa, feshin tespitiyle yürürlüğe girecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yasa çalışmalarının sonuna gelindi"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır." dedi.

        Kurtulmuş, "İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesi olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek." ifadelerine yer verdi.

        "Yasa çalışmalarının sonuna gelindi" diyen Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek."

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