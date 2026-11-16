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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 17 yaşındaki Barış tarlada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Mardin'de 17 yaşındaki Barış tarlada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Mardin'de 17 yaşındaki Barış Şener, tarlada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 yaşındaki Barış kurtarılamadı

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Şener, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Barış Şener, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Şener’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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