İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi, gözaltına alındı.

Hakkında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, bugün adliyeye sevk edildi.