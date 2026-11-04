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        Merdiven çöktü, binadakiler mahsur kaldı!

        İstanbul Beşiktaş'ta bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta inşaat çalışması nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 4 katlı binanın girişindeki merdiven çöktü. Olayda yaralanan olmazken binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, sokaktaki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binanın istinat duvarı ve girişindeki merdiven çöktü. Binada bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, çöken kısmın altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.

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        "BÜYÜK BİR YIKIM SESİ GELDİ"

        İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Emre Kunt, “Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı zannettik. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor” dedi.

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        #haberler
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        #istanbul
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