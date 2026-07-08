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        Haberler Gündem Güncel Meriç Nehri kıyısında kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan 6,5 aydır haber alınamıyor

        Meriç Nehri kıyısında kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan 6,5 aydır haber alınamıyor

        Edirne'de 22 Aralık 2025'te Meriç Nehri kıyısında kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan yaklaşık 6,5 aydır haber alınamazken, hakkında çıkarılan Interpol Sarı Bülteni'ne rağmen izine ulaşılamadı. Ailesi, arama çalışmalarının genişletilmesini ve Yunanistan'da arama yapabilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ensar'dan 6,5 aydır haber yok

        Edirne'de 22 Aralık 2025 tarihinde Meriç Nehri kıyısında kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan yaklaşık 6,5 aydır haber alınamıyor. Hakkında Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarılan gençten halen bir iz bulunamazken, ailesi arama çalışmalarının genişletilmesini ve Yunanistan'da arama yapabilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

        6 AYDIR HABER YOK

        İHA'daki habere göre; Edirne'de 22 Aralık 2025 tarihinde Meriç Nehri kıyısında kaybolan Ensar Çakır'ın bulunması için başlatılan çalışmalar, aradan geçen yaklaşık 6,5 aya rağmen sonuç vermedi. Soruşturma kapsamında uluslararası arama süreci başlatılırken, Ensar Çakır hakkında Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarıldı. Ancak bugüne kadar genç adamın akıbetine ilişkin herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı.

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        Ailesi, arama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini isterken, gerekirse Yunanistan'a giderek kendi imkanlarıyla da arama yapmak istediklerini belirtti.

        "TEK İSTEĞİM OĞLUMU ARAYABİLMEK"

        Oğlundan aylardır haber alamamanın acısını yaşadığını söyleyen anne Ayşe Çakır, gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Bu süreç beni hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprattı.

        Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Yunanistan'a geçebilmemiz için bize vize konusunda yardımcı olsunlar. Ben oğlumu kendi ellerimle aramak istiyorum. Maddi ya da manevi hiçbir beklentim yok. Tek isteğim oğlumu bulabilmek" dedi.

        "KARDEŞİM BUHAR OLUP UÇMADI"

        Ensar Çakır'ın ablası Eylem Çakır ise soruşturmanın başından bu yana büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Kardeşim için gerekli arama çalışmalarının yeterince yapıldığına inanmıyoruz.

        Sürekli savcılığa başvurduk. Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarılması için uzun süre mücadele ettik ve ısrarlarımız sonucunda bu karar alındı. Dosyaya ilk baktığımızda çok sınırlı evrak vardı. Jandarma personelinin ifadelerinin alınmasını dahi biz talep ettik. Kardeşim buhar olup uçmadı.

        O gün ne yaşandığının tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz. Yunanistan'a gitmek için bize vize konusunda yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Gerekirse kendi imkanlarımızla gidip araştıracağız. O gün kardeşimi görenlerin olduğu söyleniyor. Sonrasında ne yaşandığını bilmiyoruz. Tek isteğimiz kardeşimizin sağ ya da ölü bulunması ve bu belirsizliğin sona ermesidir" diye konuştu.

        Soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Çakır, dosyaya yeni atanan cumhuriyet savcısının konuyla yakından ilgileneceğini öğrendiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesini beklediklerini söyledi.

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