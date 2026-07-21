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        Metrobüste korkutan yangın!

        İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Metrobüste korkutan yangın!

        Avcılar’da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

        İHA'nın haberine göre Avcılar Mustafa Kemalpaşa’da seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

        Olay yerine ekipler sevk edildi. Görevlilerin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüs, İETT’ye ait çekici ile olay yerinden çekildi.

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