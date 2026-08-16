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        Otoyolda feci kaza! 2 can kaybı var!

        Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Otoyolda feci kaza! 2 can kaybı var!

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde seyreden nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.

        Fotoğraf: İHA

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