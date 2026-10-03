Reyhanlı saldırısı faillerinden Bülent Dükancı yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırının faillerinden THKP-C'li Bülent Dükancı, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay Reyhanlı’da, Mayıs 2013’te, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKP-C’li terörist Bülent Dükancı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükkancı, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle icra edilen operasyonda şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.