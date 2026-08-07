Selvi Kılıçdaroğlu taburcu edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 12:34 Güncelleme:
Ankara’daki bir hastanede bir süredir tedavi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine doktorları tarafından taburcu edilmesine karar verildi.
ANKA'da yer alan habere göre Selvi Kılıçdaroğlu’nun tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.
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