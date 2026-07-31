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        Haberler Gündem Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Üsküdar Belediyesindeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

        Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Dedetaş hakkında tutuklama talebi Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutukluma talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        FOTO: İHA

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