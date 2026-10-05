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        Soma'daki göçükte 5 şüpheli adliyede

        Manisa'nın Soma ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        Soma'daki göçükte 5 şüpheli adliyede

        Olay, 1 Ekim'de saat 13.15 sıralarında, Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre maden ocağında yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 2 madenci yaralı kurtarıldı. Çalışmaların devamında Halit Ersay (37), Kerim Ören (37), Ramazan İnce (26), İsa Olcay (48) ve Ömer Karakaya'nın (34) cansız bedenlerine ulaşıldı.

        3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Olayın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Yavuz B. ve genel müdür yardımcısı Aygün E. ile etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bu sabah, Soma Adliyesi'ne sevk edildi.

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