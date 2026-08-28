Tatil için yola çıkan ailenin otomobili takla attı: 3’ü çocuk 5 yaralı
Kayseri'den Alanya'ya tatil için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, Aksaray'da kontrolden çıkarak takla attı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 3’üncü kilometresinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Faruk Kurum’un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..png
OTOMOBİL TAKLA ATTI, 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Faruk Kurum, eşi Tuğba Kurum ve çocukları Elisa, Eymen ile Benan Kurum yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor..png
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