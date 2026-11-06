TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fotoğraflar: DHA