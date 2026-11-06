TEM'de TIR devrildi, 3 şerit kapatıldı
İstanbul Başakşehir'de, TIR'ın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
Giriş: 06 Kasım 2026 - 10:24 Güncelleme:
TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Fotoğraflar: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ