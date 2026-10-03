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        Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde ağır darbe

        Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde ağır darbe

        İçişleri Bakanlığı: 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. İşte operasyona ilişkin detaylar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde ağır darbe

        İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde icra edilen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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