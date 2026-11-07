Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüpheli Mersin'de yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Özbekistan uyruklu Odil Khudayberdıev isimli şüphelinin Mersin'de yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, Özbekistan adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Odil Khudayberdıev isimli zanlının Mersin'de yakalandığı açıklandı.
Açıklamada, "Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hangi suçtan aranıyor olursa olsun, hiçbir suçlunun ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.