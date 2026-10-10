İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Demirdirek'i görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın Demirdirek'in, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
Giriş: 10 Ekim 2026 - 19:19 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, Demirdirek hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini bildirdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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