Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önümüzdeki dönemin komuta mimarisini belirleyecek kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askerî Şûra toplantısında, TSK’nın üst komuta kademesinde kapsamlı bir kadro değişimi gerçekleştirildi.

YAŞ kararlarının rakamları ilk bakışta klasik bir terfi-emeklilik tablosunu ortaya koyuyor. Ancak kararların ayrıntılarına bakıldığında, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki değişim, Kara Kuvvetleri’ndeki bazı üst düzey emeklilikler ve 69 albayın general/amiral kadrosuna alınmasıyla TSK’nın gelecek yıllardaki komuta havuzunun yeniden şekillendirildiği görülüyor.

ÜÇ KRİTİK KARAR

YAŞ kararlarının üç kritik sonucu var:

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•⁠ ⁠Hava Kuvvetleri Komutanı değişti.

•⁠ ⁠Deniz Kuvvetleri Komutanı görevine devam ediyor.

•⁠ ⁠TSK’nın general-amiral kadrosu küçülmek yerine 6 kişilik artışla 334’e çıkarılıyor.

Ancak asıl dikkat çekici nokta, bu sonuçlara hangi terfi ve emeklilik zinciriyle ulaşıldığı…

HAVA KUVVETLERİ’NDE KOLTUK DEĞİŞTİ

YAŞ kararlarının kuşkusuz en kritik başlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kadıoğlu’nun yerine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Bu, YAŞ’ın en üst düzey komuta değişikliklerinden biri. Çünkü Hava Kuvvetleri Komutanlığı yalnızca TSK’nın kuvvet komutanlıklarından biri değil; Türkiye’nin hava savunması, savaş uçağı filosu, hava harekâtı, erken ihbar ve kontrol kapasitesi, pilot yetiştirme sistemi ve yeni nesil hava platformlarının kuvvet yapısına entegrasyonu bakımından stratejik bir merkez.

Dolayısıyla Hava Kuvvetleri’nde komutan değişikliği, TSK’nın önümüzdeki dönemdeki operasyonel ve teknolojik öncelikleri açısından da yakından izlenecek.

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Dalkıran’ın Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geçmesi ise dikkat çekici. Çünkü yeni komutan, doğrudan muharip hava gücünün başındaki görevinden kuvvetin tamamının komutasına geçiyor.

DENİZ’DE “DEVAM”, HAVA’DA “DEĞİŞİM”

YAŞ kararlarının kuvvet komutanlıkları açısından ortaya koyduğu tablo net: Deniz Kuvvetleri’nde devam, Hava Kuvvetleri’nde değişim.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Bu kararla Deniz Kuvvetleri’nin mevcut komuta yapısı korunmuş oldu.

Tatlıoğlu’nun görevine devam etmesi, özellikle Türkiye’nin deniz gücünü büyütmeye yönelik projelerinin sürdüğü bir dönemde kurumsal devamlılık mesajı olarak okunabilir.

Mavi Vatan yaklaşımı çerçevesindeki kuvvet yapılanması, yeni nesil savaş gemileri, denizaltılar, insansız deniz araçları ve deniz havacılığındaki dönüşüm düşünüldüğünde, mevcut komutanın bir yıl daha görevde kalması Deniz Kuvvetleri açısından önemli. Buna karşılık Hava Kuvvetleri’nde doğrudan komuta değişikliğine gidildi.

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61 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ’ın en büyük operasyonlarından biri emekliliklerde yaşandı. Toplam 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Buna iki generalin yaş haddinden emekliliği de eklendi. Böylece TSK’nın üst komuta kademesinde ciddi bir sirkülasyon yaratıldı.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: TSK’nın general ve amiral sayısı azalmıyor, artırılıyor. Mevcut durumda 328 olan general-amiral sayısı, 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334’e yükselecek. Bu tablo, YAŞ kararlarının basit biçimde “çok sayıda general emekli edildi” şeklinde okunamayacağını gösteriyor.

Emekliliklerin yerine yeni isimler geliyor. Üstelik bu isimlerin önemli bölümü, gelecekte TSK’nın üst komuta kademesini oluşturacak yeni kuşağın temsilcileri.

69 ALBAYIN ÖNÜ AÇILDI

YAŞ kararlarının geleceğe dönük en önemli ayağı burada. 69 albay general ve amiral rütbesine yükseltildi. Bu, yalnızca bugünkü boş kadroların doldurulması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda TSK’nın önümüzdeki yıllardaki general-amiral havuzunun yeniden kurulması anlamına geliyor.

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Kara Kuvvetleri’nde 40 albay tuğgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri’nde 11 albay tuğamiralliğe, Hava Kuvvetleri’nde ise 18 albay tuğgeneralliğe yükseltildi. Böylece üç kuvvette çok sayıda yeni general ve amiral göreve başlayacak. Bu isimlerin görev dağılımları, önümüzdeki dönemde kuvvetlerin operasyonel öncelikleri açısından da belirleyici olacak.

KARA’DA ÜÇ KORGENERAL, 13 TÜMGENERAL

Kara Kuvvetleri’nde üst rütbe terfilerinde dikkat çekici bir kadro hareketi yaşandı. Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe yükseltildi. 13 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. Bu terfilerle Kara Kuvvetleri’nin üst komuta kademesinde yeni bir kadro oluşuyor. Kara Kuvvetleri açısından asıl dikkat çekici gelişme ise emeklilikler. Bazı general ve amiraller normal rütbe bekleme sürelerini tamamlamışken kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Ancak bir isim diğerlerinden ayrılıyor: Orgeneral İrfan Özsert…

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Kara Kuvvetleri’nde Orgeneral İrfan Özsert, normal rütbe bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu karar, YAŞ’ın en dikkat çekici bireysel kararlarından biri. Özsert’in yanı sıra tümgeneral ve tuğgeneral seviyesinde de çok sayıda isim kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye ayrıldı.

Dolayısıyla Kara Kuvvetleri’nde de yalnızca terfi değil, üst komuta havuzunda ciddi bir yenilenme söz konusu.

GENERAL-AMİRAL HAVUZU YENİLENİYOR

YAŞ kararlarının en önemli stratejik sonucu belki de bu. Bir yandan 61 general ve amiral emekli ediliyor. Diğer yandan 25 general ve amiral bir üst rütbeye çıkarılıyor. Toplamda; 69 albay, general/amiral rütbesine yükseltiliyor. Bunun sonucunda TSK’nın general-amiral sayısı 328’den 334’e çıkıyor.

Bu, kuvvetlerin küçültülmesi değil; komuta kademesinin yaş ve rütbe bakımından yeniden dengelenmesi anlamına geliyor.

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YAŞ’ın ortaya çıkardığı tablo, TSK’nın üst komuta kademesinde bir kuşak değişiminin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle tuğgeneral ve tuğamiral seviyesine yapılan yüksek sayıdaki terfi, önümüzdeki yıllarda korgeneral, koramiral, orgeneral ve oramiral kadrolarının oluşacağı yeni havuzu belirliyor.

HAVA KUVVETLERİ’NDE YENİ KUŞAK DA GELİYOR

Hava Kuvvetleri’nde yalnızca komutan değişmedi. Üst rütbelerde de önemli terfiler yapıldı. Korgeneral Erdoğan Gür, orgeneralliğe yükseltildi. Tümgeneral Kemal Turan, korgeneral oldu. Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe terfi etti. 18 albay da tuğgeneralliğe yükseltildi.

Bu terfilerde pilotaj, muharebe, hava savunma, istihbarat, uçak bakım ve diğer kritik uzmanlık alanlarından isimlerin bulunması dikkat çekiyor.

Hava Kuvvetleri’nde önümüzdeki dönemde yalnızca komutan değişikliği değil, komuta kademesinin alt basamaklarında da yeni bir yapılanma oluşacak.

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“KADROSUZLUK” MESAJI

YAŞ kararlarında en fazla dikkat çeken kavramlardan biri “kadrosuzluk”. Çünkü çok sayıda general ve amiral bu gerekçeyle emekliye sevk edilirken, aynı anda çok sayıda albay üst rütbeye yükseltiliyor. Bu iki karar birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo şu:

TSK’nın üst komuta kademesinde yeni kadrolar açılıyor, bazı isimlerin önü kapanırken yeni bir general-amiral kuşağının önü açılıyor.

Dolayısıyla YAŞ’ın kararları, yalnızca mevcut komuta kademesinin yıllık performans değerlendirmesi değil; aynı zamanda gelecek yılların komuta piramidini biçimlendiren bir kadro mühendisliği niteliği taşıyor.

DENİZ KUVVETLERİ’NDE YENİ ÜST KOMUTA HAVUZU

Deniz Kuvvetleri’nde Tatlıoğlu’nun görev süresi uzatılırken, alt kademelerde önemli terfiler yapıldı. Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe yükseltildi. Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkkan tümamiralliğe terfi etti.

11 albay da tuğamiralliğe yükseltildi. Bu tablo Deniz Kuvvetleri’nde mevcut komutanın görevine devam etmesiyle birlikte, gelecekteki komuta zincirinin alt basamaklarının da yeniden şekillendirildiğini ortaya koyuyor.

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24 GENERALİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ’ta 24 general ve amiralin görev süresi de bir yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri’nde beş tümgeneral ve 13 tuğgeneralin görev süresi uzatıldı. Deniz Kuvvetleri’nde Tuğamiral Korkut Şen, Hava Kuvvetleri’nde ise Tümgeneral Kadircan Kottaş ile Tuğgeneraller İbrahim Galip, Tahir Kahan Büyüksaraç, Mehmet Serkan Dan ve Hakan Cirit bir yıl daha görev yapacak. Bu kararlar, YAŞ’ın yalnızca emeklilik ve terfi mekanizması olmadığını; bazı kritik görevlerde deneyimin korunmasına yönelik bir denge mekanizması olarak da kullanıldığını gösteriyor.

YAŞ’IN ŞİFRESİ: “DEVAMLILIK + YENİLENME”

2026 YAŞ kararlarının genel fotoğrafı iki kavramla özetlenebilir: Devamlılık ve yenilenme.

Deniz Kuvvetleri’nde komutan görevde tutuluyor. Hava Kuvvetleri’nde komutan değişiyor. Kara Kuvvetleri’nde üst rütbelerde önemli bir yenilenme yaşanıyor. 61 general ve amiral emekli ediliyor. 69 albay general-amiral kadrosuna yükseltiliyor.

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Sonuçta general-amiral sayısı 328’den 334’e çıkıyor. Yani YAŞ, TSK’nın komuta kademesinde toplu bir tasfiye değil; kontrollü ve geniş kapsamlı bir kadro yenilemesi ortaya koyuyor.

TSK’DA YENİ KOMUTA DÖNEMİ

YAŞ kararlarıyla yeni komuta yapısının çerçevesi çizildi. Şimdi sıra atamalarda. Terfi eden general ve amirallerin hangi kritik görevlere getirileceği, emekli edilen isimlerin boşalttığı görevlerin kimlerle doldurulacağı ve özellikle Hava Kuvvetleri’nde Orgeneral Rafet Dalkıran’ın hangi kadroyla çalışacağı, kararların ikinci perdesini oluşturacak. Çünkü YAŞ kararlarının gerçek etkisi yalnızca “kim terfi etti, kim emekli oldu?” sorusunun yanıtında değil. Asıl mesele, hangi generalin hangi göreve getirileceği ve hangi komuta zincirinin kurulacağı.

Bu nedenle 2026 YAŞ kararları açısından 30 Ağustos tarihi bir son değil, yeni komuta yapılanmasının başlangıç noktası olacak.