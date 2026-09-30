SPK'nin eski başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vererek, adliyeden ayrıldı
Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:56 Güncelleme:
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Gönül, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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