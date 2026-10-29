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        Haberler Gündem 3. Sayfa Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti!

        Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti!

        Adıyaman'da yaşanan kahreden olayda, aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küçük çocuk su dolu çukura düştü!

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu.

        İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

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        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Emre Mutlu, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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