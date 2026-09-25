Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Su Politikaları Derneği raporunda kuraklık riskine dikkat çekildi

        Su Politikaları Derneği raporunda kuraklık riskine dikkat çekildi

        "Daha Kurak Bir Dünyaya Doğru Su Politikaları" raporunda, kuraklığın artık daha hızlı gelişen, öngörülmesi zor ve geniş etkiler oluşturan yıkıcı bir afete dönüştüğü vurgulandı

        Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kuraklık artık yıkıcı afet

        Su Politikaları Derneği’nin Araştırma Raporu Dizisi kapsamında hazırlanan “Daha Kurak Bir Dünyaya Doğru Su Politikaları” raporunda, küresel kuraklık eğilimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.

        Raporda, kuraklığın artık yalnızca uzun süreli yağış eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği, daha öngörülemez, daha hızlı gelişen ve geniş çaplı etkiler oluşturan yıkıcı bir afet haline geldiği belirtildi.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIĞI HIZLANDIRIYOR

        Raporda, ani kuraklık olaylarının artmasının su yönetimi ve tarım alanında geleneksel tahmin ve planlama yöntemlerini yetersiz bıraktığı ifade edildi.

        REKLAM

        İklim değişikliğinin kuraklığın temel itici güçlerinden biri haline geldiği belirtilen raporda, artan sıcaklıkların buharlaşmayı artırarak toprak nemini azalttığı, kar örtüsündeki zayıflamanın ise su rezervlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

        SU KAYNAKLARINDAKİ BASKI ARTIYOR

        Raporda, insan kaynaklı su kullanımının doğal kuraklık koşullarını daha ağır hale getirdiği vurgulandı.

        Aşırı su çekimlerinin yeraltı su seviyelerinde hızlı düşüşlere neden olduğu, nehirlerin yüzde 10’dan fazlasının kritik düşük debi koşullarında aktığı belirtildi.

        Sulak alanlar, topraklar ve ormanların da kuraklık nedeniyle ciddi bir tahribat süreciyle karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, OECD ülkelerinde sulak alanların yüzde 18 oranında azalmasının su döngüsündeki doğal denge mekanizmalarının zayıfladığını gösterdiği aktarıldı.

        REKLAM

        TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

        Kuraklığın en fazla etkilediği alanlardan birinin tarım sektörü olduğu belirtilen raporda, birçok bölgede tarımın hem yüksek duyarlılığa hem de yüksek etkilenebilirliğe sahip olduğu kaydedildi.

        Bu durumun gıda güvenliği açısından önemli bir kırılganlık oluşturduğu ifade edilirken, kuraklığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğu belirtildi.

        Raporda, göç, yerinden edilme, gelir kaybı ve yaşam kalitesindeki düşüşlerin kuraklığın doğrudan sosyo-ekonomik etkileri arasında yer aldığı vurgulandı.

        BİLİM TEMELLİ SU POLİTİKASI VURGUSU

        Raporda, kuraklık riskine uyum sağlamak için etkili, entegre ve bilim temelli su politikalarının uygulanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda su kaynaklarının bütünleşik yönetimi, su kullanımında verimliliğin artırılması, kayıp-kaçakların azaltılması, su ölçümünün yaygınlaştırılması ve yeraltı su kaynaklarının korunması gerektiği ifade edildi.

        Tarımda sulama verimliliğinin artırılması, ürün deseninin iklim koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, aşırı su tüketen ürünlerin kontrol edilmesi ve ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

        Kentlerde yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve suyun toprağa yeniden kazandırılmasını sağlayan altyapı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtilen raporda, kuraklık erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve yerel risk azaltma planlarının uygulanması çağrısı yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kuraklık
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!