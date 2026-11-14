Sultangazi'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki İETT otobüsü çarpıştı
İstanbul Sultangazi'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü, seyir halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada hafif yaralanan 1 yolcu hastaneye kaldırıldı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:14 Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü, seyir halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2875'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otobüsün başka bir İETT otobüsüne çarpması üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZADA 1 YOLCU YARALANDI
Kazada hafif yaralanan 1 yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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