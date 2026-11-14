Sultangazi'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaklaşık 5 aydır tamamlanamayan yol çalışması, mahallede yaşayanlar ve esnafın tepkisine neden oldu. Bozuk yollar nedeniyle yürümekte güçlük çekenler, yağışlı havalarda da çamurla mücadele ediyor. Çalışmalar nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten kasap Emin ... Daha Fazla Göster

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaklaşık 5 aydır tamamlanamayan yol çalışması, mahallede yaşayanlar ve esnafın tepkisine neden oldu. Bozuk yollar nedeniyle yürümekte güçlük çekenler, yağışlı havalarda da çamurla mücadele ediyor. Çalışmalar nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten kasap Emin Yılmaz, "Müşterinin kendisi de gelemiyor, çocuğunu da gönderemiyor. Satışlarımız çok düştü" dedi. Eczane sahibi Ruşen Dündar ise, "Sokaklarımız ile caddelerimiz kum ve çamur içerisinde kaldı. Yolun yürünmeyecek şekilde çamurla kaplanmış olması işlerimizin aksamasına sebep oluyor" diye konuştu.(DHA) Daha Az Göster