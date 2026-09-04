Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nevzat Kıdıman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.