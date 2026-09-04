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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak Banaz'da otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 05:08 Güncelleme:
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nevzat Kıdıman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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