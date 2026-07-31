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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam dehşet! Site başkanına silahlı saldırı!

        Tam dehşet! Site başkanına silahlı saldırı!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı. Saldırı anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Dehşet görüntü! Site başkanına saldırı!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi.

        Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.

        Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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