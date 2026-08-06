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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki küçük Yunus Emre'nin ölümünde "cinayet" iddiası: Anne ve üvey baba dahil 5 aile üyesi gözaltında!

        4 yaşındaki küçük Yunus Emre'nin ölümünde "cinayet" iddiası: Anne ve üvey baba dahil 5 aile üyesi gözaltında!

        Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. Aile üyelerinin ifadelerindeki çelişkileri tespit eden JASAT ekipleri; anne Zehra K., üvey baba Balı K. ve dede Mithat K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 yaşındaki küçük Yunus Emre'nin ölümünde "cinayet" iddiası

        Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi "cinayet" iddiasıyla gözaltına alındı.

        YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre olay; 24 Ocak 2026'da Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesiyle bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük Yunus Emre, buradaki müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yunus Emre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        AİLESİNDEN 5 KİŞİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yaptı ve aile üyelerinin ifadelerine başvurdu.

        Soruşturmayı devralan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aile üyelerinin ifadelerindeki çelişkiler üzerine anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği, ardından mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

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