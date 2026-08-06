Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi "cinayet" iddiasıyla gözaltına alındı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre olay; 24 Ocak 2026'da Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesiyle bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük Yunus Emre, buradaki müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yunus Emre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yaptı ve aile üyelerinin ifadelerine başvurdu.

Soruşturmayı devralan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aile üyelerinin ifadelerindeki çelişkiler üzerine anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği, ardından mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.