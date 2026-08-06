Serdar Ortaç'tan 'evlilik' açıklaması: Yapmayın bunu!

Serdar Ortaç’ın şarkılarını ünlü isimler İstanbul Festivali’nde seslendirdi. Gecede ilk olarak DJ Emrah Karaduman performans sergiledi. Ardından Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar ve Mustafa Mert Koç gibi isimler Serdar Ortaç şarkılarını yorumladı.

İlerleyen dakikalarda ünlü popçu, geçmişte Hande Yener ile düet yaptığı 'İki Deli' şarkısını seslendirdi. Ortaç, şarkıya başlamadan önce, "Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım... Bütün deliler için okuyacağım" dedi.

"YAPMAYIN BUNU"

Serdar Ortaç, sahnedeki bu sözlerine sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Videolu bir açıklama yapan Ortaç, "Konserimde 'Evlilik akıl hastası işi' demişim. Evet ama şöyle başladım. Evlilik deli işidir. O yüzden bütün deliler için 'İki Deli' şarkısını okudum, 'iki deli bir araya gelmemeliydik' diye... Şarkı şakası yaptım. Herkes, "Serdar evliliğe deli işi dedi" yazıyor. Evliliğe deli işi der miyim ben, kendim evlendim. Yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşanmıştı. Çift daha sonra nafaka davasıyla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka verdiği için pişman olduğunu söylemişti.