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        Haberler Gündem Güncel Taner Yıldız'dan 'fon' iddialarına yalanlama

        Taner Yıldız'dan 'fon' iddialarına yalanlama

        Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığıyla ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Gerçeğe dayanmayan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 04:16 Güncelleme:
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        Taner Yıldız'dan 'fon' iddialarına yalanlama

        Eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlemler gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yıldız’ın kamuoyuna zorunlu açıklama başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

        "Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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