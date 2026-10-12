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        Haberler Gündem Güncel Çankaya Belediyesi, Tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi'ni müzeye dönüştürüyor

        Çankaya Belediyesi, Tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi'ni müzeye dönüştürüyor

        Ankara'nın Çankaya Belediyesi, "Çankaya Miras" projesi kapsamında Ayrancı'daki tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi'ni Ankara'nın sosyal hafızasını yansıtacak bir müzeye dönüştürüyor. Projenin ilk adımı olarak Başkent'in geçmişini meslekler ve sosyal yaşam üzerinden belgeleyen "Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat" kitabının genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi müze oluyor

        Ankara Ayrancı'daki tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi'ni kentin sosyal hafızasını yansıtacak bir müzeye dönüştürmek için çalışma başlatan Çankaya Belediyesi, projenin ilk adımı olarak Başkent'in kaybolan değerlerini kayıt altına alan "Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat" kitabının yeni genişletilmiş üçüncü baskısını yayımladı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışma doğrultusunda, Ayrancı Mahallesi Kuloğlu Sokak üzerinde yer alan tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi ile parsel içindeki cam piramit yapı, kültürel amaçla kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Çankaya Belediyesi’ne tahsis edildi. Tahsisin hemen ardından yapının kentin belleğini yaşatacak yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi için projelendirme çalışmaları başlatıldı.

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        Proje; bilim insanları, uzman araştırmacılar ve koleksiyonerlerin rehberliğinde çok paydaşlı bir yaklaşımla yürütülüyor. Yapının Ankara'nın gündelik yaşamını, zanaatlarını ve sosyal yapısını yansıtan kalıcı bir müze olması hedeflenirken; sergilenecek dönemsel belgeler, objeler, efemeralar ve görsel arşivlerin temin süreci titizlikle sürdürülüyor.

        Müzenin kavramsal ve tarihsel zeminini oluşturmak üzere hazırlanan prestij yayını da okurla buluştu. Dr. Koray Özalp tarafından hazırlanan ve Ankara’nın kent belleğini belgeleyen "Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat" kitabı genişletilmiş yeni baskısıyla yayımlandı. Özel fotoğraf, belge ve anlatıların bir araya getirildiği eser, hem kurulacak müzenin temel başvuru kaynağını oluşturuyor hem de Çankaya’nın kültürel yayıncılık mirasına değerli bir katkı sunuyor.

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        #ankara haberleri
        #Çankaya Belediyesi
        #müze
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