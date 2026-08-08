Tarlayı ateşe veren zanlı yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tarlayı ateşe verdiği iddia edilen K.Y. (16) jandarma ekiplerince yakalandı
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 00:46 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi baraj mevkisindeki tarlada yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlayı ateşe verdiği iddia edilen K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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