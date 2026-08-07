Tartıştığı meslektaşını tabancayla yaralayan avukat tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşı Gökhan K.'yi tabancayla kasığından vurarak yaralayan Avukat U.Ç., tutuklandı.

Avukat Gökhan K.

Olay, dün sabaha karşı Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Gökhan K., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Avukat U.Ç.'nin ofisine gelip, aracında beklemeye başladı.

Bir süre sonra U.Ç., ofisinden çıkıp aracına bindi. Bunu fark eden Gökhan K., kendi aracıyla U.Ç.'nin aracına çarptı. Sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile U.Ç., tabancayla Gökhan K.'ye ateş etti. Gökhan K., kasığından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Avukat U.Ç.

GÖZALTINA ALINDI

Gökhan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökhan K.'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. U.Ç. gözaltına alınırken, suç aleti tabancaya da el konuldu.

Avukat U.Ç. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada savcıya ifade veren U.Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.