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        Haberler Gündem Güncel Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

        Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

        Meclis Başkanlığı'na, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

        Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Karma Komisyona, Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

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