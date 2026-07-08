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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ-Muratlı karayolunda dorse faciası: 3 ölü

        Tekirdağ-Muratlı karayolunda dorse faciası: 3 ölü

        Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde TIR'dan ayrılan dorsenin savrularak yolu kapatması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Karayolunda dorse faciası: 3 ölü
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        Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyreden bir TIR'ın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı.

        HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yola savrulan dorse, yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Tekirdağ
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