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        Haberler Gündem 3. Sayfa Temizlik kavgasında kiracısını öldürdü!

        Temizlik kavgasında kiracısını öldürdü!

        Bursa'da kiracısı Kılıçhan Şahin'i çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup, öldüren 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz, adliyeye sevk edildi. Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Temizlik kavgasında kiracısını öldürdü!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiracısı Kılıçhan Şahin'i (28) çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup, öldüren ev sahibi Enver Ayaz (70), adliyeye sevk edildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile 3'üncü kattaki dairede yaşayan kiracısı Kılıçhan Şahin arasında tartışma çıktı.

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        Sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Enver Ayaz yere düşüp başından yaralandı, bu sırada araya mahalle sakinleri girerek tarafları ayırdı

        BALKONDAN ATEŞ AÇTI

        Kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokaktaki Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Olay çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansırken, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ayaz, ifadesinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ayaz, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" diyerek yanıt verdi.

        Bu arada tartışmanın 'depo temizliği' yüzünden çıktığı öğrenildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

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        #Bursa
        #İnegöl
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