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        Haberler Gündem Güncel Tunceli Belediyesi'ne "izinsiz yol" tepkisi: Arsamı asfaltın altına gömmüşler

        Tunceli Belediyesi'ne "izinsiz yol" tepkisi: Arsamı asfaltın altına gömmüşler

        Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fatma Büyüktaş, kendisine ait arsadan Tunceli Belediyesi tarafından izin alınmadan yol geçirildiğini iddia etti. Büyüktaş, "Arsam tam burada. Gördüğünüz gibi asfaltın altında kalmış durumda. Benim arsamı adeta yok edip asfaltın altına gömmüşler" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tunceli Belediyesi'ne "izinsiz yol" tepkisi

        Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nden Tunceli Devlet Hastanesi'ne yapılan bağlantı yolu tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fatma Büyüktaş, kendisine ait arsadan Tunceli Belediyesi tarafından herhangi bir izin alınmadan yol geçirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

        ANKA'nın haberine göre, Fatma Büyüktaş, mülkiyetinde bulunan taşınmaz üzerinde belediye ekiplerince yol çalışması yapıldığını öne sürerek, çalışmaların bilgisi ve rızası dışında gerçekleştirildiğini söyledi. Arsasından izinsiz şekilde yol geçirildiğini öne süren Büyüktaş, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini savundu.

        Arsasının asfalt dökülerek kaybedildiğini ifade eden Büyüktaş, yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını kaydederek şöyle söyledi:

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        "Arsam tam burada. Gördüğünüz gibi asfaltın altına gömülmüş durumda. Yol, arsamın sınırlarını tamamen geçmiş. Arsamın bir santimetresi bile asfaltın dışında kalmamış. Benim arsamı adeta yok edip asfaltın altına gömmüşler.

        Belediyeye, Beyaz Masa'ya dilekçe verdim. Ancak dilekçeme ilişkin herhangi bir sonuç tarafıma bildirilmedi. Ben peşine düştüğümde aldığım cevap da sorunumu çözmeye yetmedi. Bu nedenle buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Ben arsamı istiyorum. Beni mağdur ettiler.

        Bu yapılan bana göre hakarettir ve saygısızlıktır. Benden izin almadan bu işlemi yaptılar. Eğer kamusal bir ihtiyaç vardıysa bana eşdeğer bir arsa verebilir ya da arsamın yerini değiştirebilirlerdi. Ama benimle hiçbir şekilde görüşmediler. Gidiyorum, cevap istiyorum ama bana doğru dürüst bir açıklama yapan olmuyor.

        Ben arsamı para karşılığında vermek istemiyorum. Ben arsamı geri istiyorum. Belediyeden talebim, ya aynı büyüklükte bir arsa vermeleri ya da mağduriyetimi gidermeleridir. Bana ise sadece, 'Arsanızı ölçeriz, değeri neyse parasını öderiz' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. İznim olmadan arsamın üzerine asfalt döktüler. Bununla ilgili gerekli tüm hukuki yollara başvuracağım."

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