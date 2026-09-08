Türker Ertürk hakim karşısına çıktı

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ertürk, iddianameye konu görüntülerin 3,5 yıl önce bir televizyon programında yaptığı konuşmadan kesilerek oluşturulan 2 videodan ibaret olduğunu ve bunların sosyal medya hesaplarınca bağlamından koparılarak paylaşıldığını öne sürdü.

Ertürk, konuşmasında kimseyi tehdit etmediğini, korku ve tehdit yaratan somut bir delilin de olmadığını iddia etti.

Konuşmasını seçim öncesinde yaptığını ifade eden Ertürk, "Tam olarak ne söylediğimin anlaşılması için videonun tamamının izlenmesi gerekir. 9 ve 3,5 yıl önceki yapılan konuşmam siyasi değerlendirmelerim ve öngörülerimdir. Suç unsuru yoktur, böyle bir kastım da olmamıştır. Bu nedenle tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatları da Ertürk'ün tahliyesini ve beraatini talep etti. Türker Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.