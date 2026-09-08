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        Türker Ertürk hakim karşısına çıktı

        Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Türker Ertürk'ün yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Türker Ertürk hakim karşısına çıktı

        Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

        AA'da yer alan habere göre savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ertürk, iddianameye konu görüntülerin 3,5 yıl önce bir televizyon programında yaptığı konuşmadan kesilerek oluşturulan 2 videodan ibaret olduğunu ve bunların sosyal medya hesaplarınca bağlamından koparılarak paylaşıldığını öne sürdü.

        Ertürk, konuşmasında kimseyi tehdit etmediğini, korku ve tehdit yaratan somut bir delilin de olmadığını iddia etti.

        Konuşmasını seçim öncesinde yaptığını ifade eden Ertürk, "Tam olarak ne söylediğimin anlaşılması için videonun tamamının izlenmesi gerekir. 9 ve 3,5 yıl önceki yapılan konuşmam siyasi değerlendirmelerim ve öngörülerimdir. Suç unsuru yoktur, böyle bir kastım da olmamıştır. Bu nedenle tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

        Sanık avukatları da Ertürk'ün tahliyesini ve beraatini talep etti. Türker Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığına" yönelik değerlendirme yer alıyor.

        Şüpheliye ait videonun sosyal medyada paylaşımlarının devam ettiği, bu hususun araştırma raporuyla tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, temadinin (bir hukuka aykırı durumun kesintisiz biçimde sürmesi) yapılan ilk işlemle kesileceği, bu nedenle şüphelinin temadi eden eyleminin gözaltı talimatı neticesinde kesildiği, bunun suç tarihi olduğunun kabulünün gerektiği vurgulanıyor.

        İddianamede, "şüphelinin iktidarın değişmesi halinde YSK dahil tüm Türk halkının zorluk yaşayacağı, demokratik girişimle iktidarın düşmemesi halinde Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılacağını beyan etmek ve sunucunun bu durumun bir bedeli olacağına ilişkin beyanını onaylamak suretiyle topluma yönelik sair tehditte bulunduğuna" ilişkin değerlendirmeye yer veriliyor. Şüpheli Ertürk'ün bu eylemlerinin halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde somut durum isnadı içerdiği ve eylemlerin herkese açık bir televizyon kanalında canlı yayında alenen gerçekleştirildiğinin altı çizilen iddianamede, eylemin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret ediliyor. Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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