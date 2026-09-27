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        Haberler Gündem Bulgaristan'da Türkiye'ye geçiş için 18 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

        Bulgaristan'da Türkiye'ye geçiş için 18 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

        Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçiş için bekleyen tır sürücüleri, 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 17:57 Güncelleme:
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        Türkiye sınırında 18 kilometrelik TIR kuyruğu!

        Sınır Polisinden yapılan açıklamada, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda oluşan 18 kilometrelik tır kuyruğunun son günlerde artan ticari hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, son 24 saatte Türkiye'ye geçiş yönünde 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığı, bunun sınır kapısının günlük tam kapasitesine denk geldiği kaydedildi.

        Yetkililer, bölgede trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve Haskovo İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede görev yaptığını bildirdi.

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        #bulgaristan
        #haberler
        #sınır
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