Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ters döndü. Feci kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 04:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Ümraniye ilçesi İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrilip ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #haberler
        #ümraniye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!