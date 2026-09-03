Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ümraniye ilçesi İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrilip ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.