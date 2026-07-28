Uşak'ta orman yangını

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarındaki meşelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Uşak Belediyesi ile Eşme Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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