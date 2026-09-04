Üsküdar Belediyesi'nde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığında program düzenlendi. AA'nın haberine göre programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını belirtti.

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Aldıkları kararın kolay olmadığını anlatan Usta, "Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bizim de vermiş olduğumuz kararın zor bir karar olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

"ÜSKÜDAR ADINA HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu cesareti gösterdikleri, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

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Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız." ifadelerine yer verdi.

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Üsküdar'ın İstanbul açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Özdemir, ilçeyi küçük bir İstanbul'un özeti olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz."

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Özdemir, belediyeciliğin şehrin geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymayı gerektirdiğine dikkati çekerek, "Ben de belediye başkanlığı yapmış, yerel yöneticilik tecrübesi olan bir kişi olarak ifade etmek isterim ki Üsküdar'da çocukları, gençleri, hanımefendileri gördüğünüzde onların geleceğine nasıl katkı sunabiliriz diye bir düşünceyi zihninizden geçirmiyorsanız siz orada iyi bir yönetici olamazsınız. Üsküdar'ın çocuklarının ülkenin geleceği adına çok iyi bir noktaya gelebilmesi için bir mücadeleye ortak olamıyorsanız aslında o şehri yönetemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Üsküdar'da ortak akıl ve istişareyle hareket edeceklerini vurgulayan Özdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve ilçenin yerel dinamikleriyle birlikte çalışarak tüm sokaklara ve hanelere hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kampındaki sözlerini de hatırlatan Özdemir, "Cumhurbaşkanımız en son Sapanca'da gerçekleştirilen partimizin kampında, 'Biz her birimiz bu kitabın farklı farklı sayfalarıyız. Tek bir ciltte Türkiye kitabıyız, AK Parti kitabıyız' demişti. AK Parti'mizin birliğini oluşturan, farklılıklarıyla bu zenginliğimizi ortaya koyan tüm arkadaşlarımızın ortak gayretiyle AK Parti'miz inşallah hep birlikte daha da güçlü bir geleceğe hazırlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Özdemir, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki huzurun yanı sıra bölgesindeki birlik ve beraberliğe de katkı sunan bir konuma ulaştığını anlattı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ 5 EYLÜL'DE BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 Temmuz'da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti.

Başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararının yargıya taşınmasının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurmuştu.

Karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı reddetti.

Yargı kararının ardından İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Üsküdar Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.

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Dört meclis üyesinin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması ile Üsküdar Belediye Meclisinde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.