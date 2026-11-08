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        Üst geçidin ayağına saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Gaziantep'te seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 03:13 Güncelleme:
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        Üst geçidin ayağına saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        İHA'nın haberine göre; kaza, Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak ok gibi saplandı.

        Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından, kimliklerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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