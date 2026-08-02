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        Üzerlerine traktör sürdü!

        Malatya'da 2 aile arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi, karşı tarafın üzerine traktör sürdü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        Üzerlerine traktör sürdü!

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı ve traktörlü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre görüntülerde, traktör sürücüsünün taşlı saldırıdan kurtulmak için aracı grubun üzerine sürdüğü anlar yer aldı.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen N.D.'nin yolu daha önce hayvan otlatma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan bir grup tarafından kesildi.

        Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine N.D. saldırıdan kurtulmak amacıyla traktörü grubun üzerine sürdü. Yaşanan arbede sırasında traktörde bulunan köy korucusu A.K. dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Olay sırasında iki kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köy korucusu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir grubun traktöre taşlarla saldırdığı, sürücünün ise taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörü grubun üzerine sürdüğü anlar yer aldı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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