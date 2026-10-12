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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valisi Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

        Ankara Valisi Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

        Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milli iradenin ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden biri olan Ankara, geçmişten aldığı güçle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma sorumluluğunu taşımaktadır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        Vali Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

        Ankara Valiliği'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Yakup Canbolat'ın, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaja yer verildi.

        Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara'nın, Milli Mücadele yıllarında milletin bağımsızlık iradesinin merkezi olduğunu, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'nin şehre gelişiyle kurtuluş mücadelesinin sevk ve idare edildiği karargah haline geldiğini belirten Canbolat, mesajında şunları kaydetti:

        "Milli iradenin ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden biri olan Ankara, geçmişten aldığı güçle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma sorumluluğunu taşımaktadır. Devletimizin yönetim merkezi olmasının yanı sıra üniversiteleri, bilim ve teknoloji kuruluşları, sağlık kurumları, kültür ve sanat merkezleri, müzeleri ve köklü tarihi mirasıyla ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında müstesna bir yere sahiptir.

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        Başkent Ankara, Milli Mücadele'nin hatırasını, Cumhuriyetimizin değerlerini ve tarihimizin kendisine emanet ettiği mirası geleceğe taşımaktadır. Bizlere düşen görev ise bu kıymetli mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğini koruyan, çağın gerekleriyle gelişen ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe güvenle ilerleyen bir dünya başkenti olarak daha da ileriye taşımaktır."

        Ankara Valisi Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak, başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

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        *Fotoğraf: ANKA

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