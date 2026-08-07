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        Haberler Gündem Güncel Van Büyükşehir'in kursuna katılan kadınların elinde geleceğe taşınıyor

        Van Büyükşehir'in kursuna katılan kadınların elinde geleceğe taşınıyor

        Van Büyükşehir Belediyesi'nin kursuna katılan kadınlar, geleneksel kilim dokuma sanatını öğreniyor. Eğitimlerin ardından hazırlanan desenleri tezgahlarda ilmek ilmek işleyerek el emeği ürünlere dönüştüren kadınlar, geleneksel kilim dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Vanlı kadınların elinde geleceğe taşınıyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, unutulmaya yüz tutan geleneksel kilim dokumacılığını yaşatmak ve kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla kilim dokuma kursu düzenliyor.

        14 kursiyerin eğitim aldığı kursta, katılımcılara desen çiziminden ip boyamaya, tezgah kurulumundan dokumaya kadar kilim üretiminin tüm aşamaları uygulamalı öğretiliyor.

        Eğitimlerin ardından hazırlanan desenleri tezgahlarda ilmek ilmek işleyerek el emeği ürünlere dönüştüren kadınlar, geleneksel kilim dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

        Eğitmen Hatice Şakrak, kursiyerlerin bir yandan eğitim alırken bir yandan da gelir elde etme imkanı bulduğunu belirtti.

        Atölyede keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Şakrak, "750 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerlerimiz ustalık belgesi için başvuruda bulunabiliyor. İlerleyen süreçte kilim ustası olarak kendi atölyelerini açabilirler. Usta Öğretici Belgesi almaları halinde ise kendi öğrencilerini yetiştirebilirler" ifadelerini kullandı.

        Kursiyer Heybet Aslan ise kilim dokumacılığını çocuk yaşlarda annesinden öğrendiğini belirterek, hayallerini ve duygularını kilimlere dokumak istediğini kaydetti.

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        #van haberleri
        #geleneksel kilim dokuma kültürü
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