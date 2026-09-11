Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı

        Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basketbol maçını 'Yine Kazandı!' başlığı ile sanal medya hesabından yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

        Çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple, uzun süredir basketbol maçları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı.

        DHA'nın haberine göre, veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabaka büyük çekişmeye sahne olurken, rakip takımda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, sayı kaydedemeyince parke dışına alındı.

        Kameranın başına geçen Varank, maçı görüntülerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arka arkaya attığı sayılarla parkede gösterdiği başarısını sanal medya hesabından ‘Yine kazandı!’ mesajıyla paylaştı.

        REKLAM

        Varank, yoğun rekabetin yaşandığı müsabaka ile ilgili olarak sanal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #MUSTAFA VARANK
        #güncel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Ablasını döven eniştesini öldürdü
        Ablasını döven eniştesini öldürdü
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!
        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        Kaosbahçe!
        Kaosbahçe!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"