Vicdansızlık! Köpeği traktöre iple bağlayıp koşturdu

Köpeği traktöre iple bağlayıp koşturdu
Diyarbakır'da bir kişinin köpeği iple traktöre bağlayarak arkasından koşturduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 16:43 Güncelleme:
Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir kişi, 21 DY 941 plakalı traktörünün arkasına iple bağladığı köpeği, koşturarak götürdü.
O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, köpeğin iple bağlı olduğu hareket halindeki traktörün arkasından koştuğu görüldü.
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