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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti'de gözler Özel'in A takımında: Hangi isimler yer alacak?

        YENİ Parti'de gözler Özel'in A takımında: Hangi isimler yer alacak?

        YENİ Parti 1'inci Olağan Kurultayını yaptı. Özgür Özel genel başkan seçilirken 160 kişilik parti meclisi üyeleri de belli oldu. Şimdi gözler, genel başkanın A takımı yani MYK'sına çevrildi. Özel'in mevcut kurmayları yola devam edecek mi? MYK'da ilk kez yer alacak isimler kimler? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        Özel'in A takımında hangi isimler yer alacak?

        YENİ Parti 1. olağan kurultayını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel, geçerli bin 154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. 160 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri belli oldu. Çarşamba günü Özel'in mazbatasını alması bekleniyor. Hafta sonuna doğru parti meclisi üyeleriyle birlikte Anıtkabir’e gidecek.

        YENİ A TAKIMI 16-18 ÜYEDEN OLUŞACAK

        Özel, daha sonra merkez yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. Edinilen bilgiye göre, MYK üye sayısı 16-18 civarında olacak.

        İLK MYK'DAKİ İSİMLER BÜYÜK ORANDA GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

        Özel'in geçmiş dönemde MYK'sında yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftçi gibi isimlerin yeniden görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine ilk MYK'da yer alan Özgür Karabat, Burhanettin Bulut'un da MYK'da yer alacağı kaydediliyor.

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        ÖMER ÖNHON, SENCER SOLAKOĞLU, ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU VE AHAT ANDİCAN

        Mevcut isim ve alanların dışında yeni dışişleri, milli eğitim, güvenlik, tarım ve çalışma hayatı gibi yeni alanlar ihdas edileceği belirtildi. Buna göre, dış politikadan sorumlu MYK üyeliğine Eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, tarım alanına Sencer Solakoğlu'nun getirilebileceği ifade edildi. Sosyal politikalar alanına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'na yer verilebileceği kaydedildi. YENİ Parti'nin Parti Meclisi'nde en dikkat çeken isimlerden birisi, İYİ Parti'nin kurucularından olan aynı zamanda eski Devlet Bakanı Ahat Andican oldu. Andican'ın da MYK'da yer alabileceği belirtiliyor.

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        #Son dakika haberler
        #yeni parti
        #Özgür Özel
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